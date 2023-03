'Ultrasuoni Rimini' ricorda Thomas Balsamini con il concerto degli Skunk Anansie

Eventi

Rimini

| 09:23 - 17 Marzo 2023

Skin leader degli Skunk Anansie.

Il 10 Giugno 2023 gli Skunk Anansie saranno a Rimini per una data unica e si esibiranno in Piazza Malatesta. Il concerto fa parte del programma della 3 giorni di musica “Ultrasuoni Rimini” organizzata in memoria di Thomas Balsamini, gestore e dj dello Slego e del Velvet club di Rimini, a 10 anni dalla sua scomparsa.

Si partirà venerdì 9 Giugno dal mare e dal Rockisland per arrivare Sabato 10 in città con appuntamenti diffusi per tutto il centro e approdare infine, domenica 11, in collina a Santa Aquilina.

Ultrasuoni Rimini nasce dall’idea di amici e collaboratori di Thomas che, a partire proprio dalle esperienze del Velvet e dello Slego, hanno fatto della musica e dell’organizzazione di eventi e concerti una professione e che si ritrovano, ancora una volta, a lavorare fianco a fianco. La musica questa volta sarà ancora più potente perché la manifestazione ha scopo benefico e l’utile verrà devoluto all’Ail Rimini, associazione che si occupa di sviluppare e diffondere la ricerca scientifica sulle leucemie, linfomi, mieloma e altre emopatie maligne. AIL Rimini OdV “si prende cura” del paziente, delle famiglie, dei nuclei di convivenza durante la fase della malattia e nei suoi diversi aspetti. Particolare attenzione pone da anni ai pazienti più piccoli con un’assistenza Psicopedagogica domiciliare Pediatrica e un’assistenza Infermieristica domiciliare Pediatrica.



Lo spettacolo degli Skunk Anansie sarà l’evento di punta perché la band e la frontwoman Skin hanno un legame speciale con la Romagna e con il Velvet dove hanno suonato live due volte.

La prima volta nel 1995, ad un anno dalla formazione della band quando erano ancora praticamente sconosciuti in Italia, fecero da spalla al concerto dei Therapy? impressionando il pubblico per una entusiasmante e fuori dal comune grinta sul palco.

La seconda, due anni dopo, in un incredibile sold out il 2 maggio 1997, il primo nella storia del Velvet club, quando il loro nuovo album Stoosh li aveva portati direttamente al 40simo posto della classifica UK e ne aveva consacrato il successo mondiale in maniera fulminea. L’immagine di Skin che si muoveva come una pantera sul palco arrampicandosi sull’impianto audio sorretta dal un suono aggressivo e fiero della band è sicuramente stampato indelebilmente nella memoria di tutti i fortunati fans presenti.

Skin è tornata al Velvet da solista nel 2006 e ha suonato in veste di dj nei locali della Riviera svariate volte grazie agli stretti contatti con la scena musicale romagnola.

La ricordiamo anche alla prima edizione della Molo Street Parade del 2012 e al Capodanno più lungo del mondo nel 2016 quando suonò dai palchi del Teatro Galli ancora in ricostruzione.