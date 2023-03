Allevamento Fileni, comitato per la Valmarecchia precisa: 'Nessuna divisione'

Attualità

Rimini

| 22:16 - 15 Marzo 2023

il cantiere.



Il comitato Per la Valmarecchia interviene in merito al comunicato inviato alla stampa da un gruppo di cittadini che ha dichiarato la propria appartenenza allo stesso, dicendo di non condividere le critiche formulate ai sindaci. I membri del comitato avevano incontrato i primi cittadini e in quella sede era stato preso impegno, da quest'ultimi, di convocare un incontro congiunto con l'amministrazione regionale. Un impegno che, a detta del comitato, è stato disatteso, da qui le critiche rivolte ai sindaci.



"Alla riunione con le amministrazioni - precisa il comitato Per la Valmarecchia - non ha preso parte la 'manina' che ha vergato il comunicato inviato ai giornali, che dà una visione distorta delle posizioni all’interno del comitato, non prendendo parte da settimane alle assemblee convocate, da cui è stato allontanato per serie ragioni". Il contenuto del comunicato viene inoltre definito "fuori luogo" in quanto arrivato alla vigilia del Consiglio Comunale di Novafeltria, "il primo che ha all’ordine del giorno una presa di posizione in merito all’allevamento Fileni". Ed è un Consiglio Comunale a cui il comitato Per la Valmarecchia guarda "con interesse".