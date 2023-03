Ecco i Protagonisti del Congresso Nazionale della Cgil: Landini, Meloni, Conte e Schlein a Rimini

Attualità

Rimini

| 07:32 - 15 Marzo 2023

Giorgia Meloni, foto Ansa.

Inizia oggi il XIX congresso nazionale della Cgil dal titolo "Il lavoro che crea futuro", che si svolge presso il Palacongressi di Rimini. Il primo giorno si apre con il discorso del segretario nazionale della Cgil, Maurizio Landini, che è il momento clou dell'evento e che avrà luogo alle 15. Prima di questo, ci saranno i saluti di Isabella Pavolucci, segretario generale della Cgil Rimini, Jamil Sadegholvaad, sindaco di Rimini, Stefano Bonaccini, presidente della Regione, e Anna Rossomando, vice presidente del Senato. Nel pomeriggio, alle 18:30 e alle 18:45, Silvia Truzzi intervisterà Giovanni Maria Flick, presidente emerito della Corte costituzionale, e don Luigi Ciotti, presidente di Libera.



La seconda giornata sarà incentrata sulla politica e vedrà la partecipazione di Carlo Calenda (Azione), Giuseppe Conte (Movimento 5 Stelle), Nicola Fratoianni (Sinistra italiana), Elly Schlein (Pd) e Maurizio Landini, moderati da Lucia Annunziata alle 12:45. Alle 15, interverrà Yolanda Diaz, seconda vice presidente della Spagna e ministra del lavoro e dell'economia sociale.



Il terzo giorno, venerdì 17 marzo, sarà caratterizzato dall'intervento di Giorgia Meloni, presidente del consiglio dei ministri, atteso per le 12:00. La segretaria generale della Cgil di Rimini, Isabella Pavolucci, ha dichiarato di sperare che il governo ascolti le proposte del sindacato e non si limiti a comunicare decisioni già prese. La mancanza di un dialogo costruttivo ha portato alla proclamazione dello sciopero generale da parte di Cgil e Uil il 16 dicembre. La Pavolucci ha sottolineato che i sindacati rappresentano non solo milioni di lavoratori, ma anche l'interesse generale del paese.



L'ultimo giorno, sabato, sarà dedicato alle ultime relazioni e ai saluti, con l'intervento finale di Maurizio Landini. Alle 9:30, è previsto un collegamento con Claudio Regeni, Paola Deffendi e Alessandra Ballerini.