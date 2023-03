Calcio C, Torres Rimini 0-0. Gaburro: 'E' un buon punto, la squadra è viva'

Sport

| 08:20 - 15 Marzo 2023

Il tecnico del Rimini Marco Gaburro si mostra soddisfatto del punto conquistato sul campo della Torres, arrivato dopo una partita tirata in cui i biancorossi avrebbero potuto fare anche bottino pieno. "E' un punto pieno di significati: la nostra squadra è viva, ci tiene a finire il meglio possibile la stagione” riassume il mister.



Gaburro, che partita è stata?

"Una sfida molto accesa, molto viva, giocata su buoni ritmi. Oggi far punti qua non era facile: il pubblico era caldo, l'avversario veniva da tre sconfitte e voleva riscattarsi. Se avessimo sbagliato qualcosa l’avremmo pagato – dice il tecnico - . E invece la squadra è stata compatta dal punto di vista difensivo, ha concesso poco o nulla in area, è stata molto brava a distribuire le energie e i cambi sono stati importanti; in certi momenti ha sofferto, altri ha provato a pungere anche in maniera importante: c’è stata l’occasione di Biondi a tu per tu con il portiere nel primo tempo, il palo di Sandri, il colpo di testa di Peitrangeli, palle inattive su cui abbiamo sfiorato anche il gol. Alla fine avrebbero potuto vincere entrambe le squadre".

Dal punto di vista dell’interpretazione del match, il tecnico dice che il tema della partita è stato quello previsto. “Avevamo preparato la partita per attaccare gli spazi perché sappiamo che la Torres è una delle squadre con la difesa più alta e che ha messo più in fuorigioco gli avversari e quindi sapevamo che c’erano degli spazi da andare a cercare con una certa insistenza e con una certa qualità. A tratti ci siamo riusciti, a tratti meno, però dal punto di vista dell’interpretazione abbiamo fatto anche una buona partita, abbiamo cercato le cose che serviva cercare, poi a volte con la qualità giusta, a volte ovviamente anche noi abbiamo sbagliato qualcosa”.

In zona playoff resta tutto come prima e ora l’obiettivo è vincere di più in casa per mettere al sicuro la post season. “E’ un periodo in cui abbiamo perso poco, ma abbiamo vinto anche poco. Abbiamo fatto tanti pareggi, è normale che i pareggi non ti fanno correre in classifica, però la squadra sta tirando fuori tutto quello che ha. In queste sei partite finali possiamo fare ancora dei passettini in avanti e cercare di finire nel miglior modo possibile. Contro la Recanatese spero di recuperare qualcuno, dobbiamo andare in campo arrembanti".