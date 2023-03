Rimini Calcio indenne a Sassari, con la Torres è 0-0

Sport

Rimini

| 23:12 - 14 Marzo 2023

Pietrangeli ZAMAGNI.





Secondo pari conscutivo per il Rimini, che ferma sullo 0-0 la Torres. I biancorossi disputano una prima mezz'ora sottotono, soffrendo soprattutto sul proprio out di destra: Delcarro non copre su Masala, Ruocco affonda i colpi. Per fortuna del Rimini, Saporiti spreca una buona occasione e Ruocco calcia un destro "telecomandato" che Zaccagno respinge senza affanno. Il Rimini migliora nell'ultimo quarto d'ora della prima frazione, ma nella ripresa la squadra si accende a intermittenza, colpisce un palo con Sandri e sfiora un gol con Santini, mentre la Torres con il passare dei minuti spegne il proprio ardore offensivo. Le due squadre pagano dazio anche ai tanti assenti e alla fine possono accontentarsi entrambe del punto conquistato.



PAGELLE



ZACCAGNO 6: graziato da Saporiti, non difficile la respinta sul tiro da fuori area di Ruocco. Nella ripresa addomestica in due tempi un tiro da fuori area di Saporiti. Facile la presa sul colpo di testa di Ruocco.

LAVERONE 5.5: concede il fianco nell'occasione sprecata da Saporiti, ma non solo. Dalle sue parti la Torres spinge molto nel primo tempo. Chiude a sinistra e qualche affanno c'è anche da quelle parti. Per sua fortuna Girgi è un mancino e per fare un cross deve sempre rientrare sul piede forte, temporeggiando.

PIETRANGELI 6.5: ottima l'intesa con Regini, mette il fisico contro un "califfo" come Scappini.

REGINI 6.5: in carriera ha giocato tante volte nella posizione di centrale sinistro. Sfoggia una buona prestazione, impreziosita nel finale da una bella chiusura su cross di Liviero.

HAVERI 6: una bella diagonale difensiva di testa. Diligente (TOFANARI 6.5: buon ingresso in partita, entra deciso su Ruocco in un paio di occasioni, si propone anche davanti).

DELCARRO 5.5: la cosa migliore della sua partita è un lancio per Biondi. A fine tempo sembra salire di tono fisicamente, nella ripresa però torna a giocare un po' col freno a mano tirato e alla fine viene anche sostituito (PASA s.v.).

SANDRI 6: quando si accende, ma lo fa con intermittenza, la manovra del Rimini è tutt'altra cosa. Una bella chiusura difensiva e il palo colpito con uno splendido sinistro portano la sua pagella alla sufficienza (TANASA s.v.)

ROSSETTI 5.5: un bel cross su lancio di Haveri che trova la smanacciata del portiere, tanta corsa e anche qualche duro colpo subito. Ma la sua partita non decolla (TONELLI 5.5: le premesse del suo ingresso in campo sono buone - stop e splendido lancio a seguire - ma è un fuoco fatuo. Sbaglia un paio di palloni non difficili).

BIONDI 6: prima a destra, poi a sinistra, ruba bene il tempo a Fabriani su un lancio di Delcarro, ma non riesce a concretizzare. Torna a destra con l'ingresso di Vano. Tanto lavoro oscuro, dietro le quinte, dà equilibrio alla squadra.

ROSSO 5.5: un passo indietro deciso dopo la bella prestazione del Neri. Ma dopo essere stato tanto in naftalina, è difficile trovare subito l'intensità (VANO 5.5: un lampo nell'azione che porta Santini al tiro, ma non basta. Riceve comunque poco supporto).

SANTINI 6: si spende molto in rientri difensivi, costringendo spesso al fallo i difensori avversari. Peccato per il solito giallo per proteste. Nella ripresa va vicino al gol da fuori area, sfruttando una buona giocata di Vano sulla fascia.

All. GABURRO 6: giusto il doppio cambio dopo qualche minuto della ripresa, trova buone risposte da Tofanari, un altro giocatore che era rimasto ultimamente ai margini (esclusioni comunque meritate visto il calo di rendimento). Vista l'emergenza, aveva meno margine per cambiare la partita.



Torres - Rimini 0-0



TORRES (3-4-1-2): Garau 6 - Fabriani 6 (78' Girgi s.v.), Antonelli 6.5, Pinna 6.5 - Gianola 6, Urso 6 (66' Lora 6), Masala 6, Liviero 6 - Saporiti 5.5 - Scappini 5.5 (66' Scotto 5.5), Ruocco 6.5.

IN PANCHINA: Salvato, Carboni; Carminati, Dametto, Mudadu; Bonavolontà, Tesio, Delgiudice.

ALLENATORE: Sottili 6.

AMMONITI: Antonelli, Dametto (in panchina).

CAMBIO DI MODULO: 4-3-2-1 dal 1' st, 4-2-3-1 dal 66', 4-3-2-1 dal 78'.



RIMINI (4-3-2-1): Zaccagno 6 - Laverone 5.5, Pietrangeli 6.5, Regini 6.5, Haveri 6 (64' Tofanari 6.5) - Delcarro 5.5 (77' Pasa s.v.), Sandri 6 (77' Tanasa s.v.), Rossetti 5.5 (55' Tonelli 5.5) - Biondi 6, Rosso 5.5 (55' Vano 5.5) - Santini 6.

IN PANCHINA: Galeotti, Allievi, Mencagli.

ALLENATORE: Gaburro 6.

AMMONITI: Delcarro, Haveri, Santini.



ARBITRO: Bozzetto di Bergamo

NOTE: tiri in porta 4-2, tiri totali 12-4. Angoli 3-3, recupero 4' st.