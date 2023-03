Basket in carrozzina, NTS Riviera Rimini cade a Parma 66-55

Sport

05 Marzo 2023



Laumas Elettronica Gioco Parma si conferma padrona del girone B del campionato di serie B FIPIC superando NTS Riviera Basket Rimini per 66-55 tra le mura amiche.



Rimini si presenta all’appuntamento con la ferma volontà di portare a casa la vittoria e spende tutto ciò che può schierando Acquarelli a mezzo servizio, reduce da problemi di salute che ne hanno ampiamente limitato il contributo. In ogni caso onore agli ottimi vincitori di questa gara che si sono affidati ai loro migliori tiratori: Fagioli e Daniele Reggio, che si sono rivelati davvero infallibili.



Primo quarto preso d’assalto da NTS Riviera Basket Rimini che intende dimostrare le sue intenzioni fin dai primi minuti prendendo in mano le redini del gioco che controlla con autorevolezza tanto da chiudere in vantaggio la prima frazione per 13-18 trascinati dai soliti Giustino e Loperfido.



Cambia la musica nel secondo giro di lancette quando Parma reagisce con decisione alla partenza lanciata di Rimini, recupera e sorpassa. L’intensità è altissima e la fatica si fa sentire tra i nostri che cedono un po’ troppo. Parma chiude a +6 all’intervallo lungo scrivendo 33-27 sul tabellone.



Nel terzo quarto Laumas Elettronica Gioco Parma, confortata dal riposo e dall’effetto rimonta allunga con decisione con un divario di 14 punti al ‘30 sul 55 a 41 che sembra quasi una sentenza definitiva.



Parma pensa già allo scorrere dei titoli di coda, ma Rimini non è quella degli anni passati e negli ultimi ’10 si attacca ai suoi tiratori recuperando ogni stilla di energia rimasta in difesa e sull’onda dell’entusiasmo rimonta fino al -2 col tiro del pareggio nelle mani attorno alla metà dell’ultimo quarto. Il tiro non va, Laumas Elettronica Gioco Parma tira un sospiro di sollievo, si ricompone e allunga, Rimini non ne ha più e finisce 66-55.





Il tabellino

Laumas Elettronica Gioco Parma - NTS Riviera Basket Rimini: 66 - 55



Laumas Elettronica Gioco Parma: Selmi, Malangone, D.Reggio 25, Rovatti 6, Giansoldati 6, Selmi, Fagioli 29, Biazzi, Ardemagni, Favolaro. All. Nicolini, Vice D.Reggio.



NTS Riviera Basket Rimini: Giustino 26; Loperfido 17; Acquarelli 4; Pellegrini 4; Storoni; Raik, Di Pietro, Martinini 4, Ladson. All. Angelo Loperfido, Vice Roberta Lo Vecchio.





Arbitri: Borsani e Iaia.



Parziali: 13 - 18; 33 - 27 (20 - 9); 55 - 41 (22 - 14); 66 - 55 (11 - 14)