Minacce e botte ai genitori per farsi dare i soldi e pagarsi la droga

Cronaca

Rimini

12:50 - 02 Marzo 2023







Ieri mattina (mercoledì 1 marzo) i Carabinieri di Montescudo Monte Colombo hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di un cittadino italiano, indagato per maltrattamenti in famiglia ed estorsione.



A presentare denuncia a febbraio sono stati i genitori conviventi: gli inquirenti si sono messi all'opera sull'ennesimo caso, in Provincia di Rimini, di coniugi vittime della violenza del figlio, che con minacce, spesso armato di coltello, e aggressioni fisiche, si faceva dare del denaro per comprarsi gli stupefacenti. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, in caso di rifiuto, partivano le minacce di ritorsioni fisiche e in alcune occasioni l'uomo ha sfogato la propria rabbia danneggiando gli arredi dell'abitazione.



A seguito dell'esecuzione dell'ordinanza, l'indagato si trova ora in carcere, ai Casetti di Rimini.