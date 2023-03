Gatti alla ricerca di una nuova casa dopo la scomparsa di Cristina a Montecopiolo

Attualità

Montecopiolo

| 11:47 - 01 Marzo 2023

Angelo e Stella.

La vicenda di Cristina, scomparsa a Montecopiolo durante la nevicata di fine gennaio, ha toccato tante persone (vedi notizia). La donna viveva con diversi animali che amava moltissimo e che sono stati poi soccorsi ed accuditi da tanti volontari. In queste settimane sui social e con il passaparola molti cuccioli hanno trovato una nuova casa ma sono ancora in tanti che cercano una famiglia. Ora i volontari lanciano un appello per i gatti rimasti senza Cristina e senza casa "Le adozioni si sono fermate" dicono. I mici sono Trixie, Mulan, Angelo, Stella, Lara, Lilli, Ugo, Tom, Hope, Elsa. Hanno varie età e caratteristiche e tutti necessitano di una casa e dell'affetto di una famiglia. I volontari sono disponibili per informazioni, i gatti vengono portati direttamente a casa delle famiglie adottanti.