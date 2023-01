Montecopiolo: trovato il corpo senza vita della donna scomparsa

Cronaca

Montecopiolo

| 17:24 - 27 Gennaio 2023

Vigili del Fuoco a Montecopiolo.



È stato rinvenuto il corpo senza vita di Maria Cristina Ventura, la 70enne di Montecopiolo dispersa nella neve da giorni. Le ricerche si sono concluse nel pomeriggio di oggi (venerdì 27 gennaio), quando il cane della Scuola alpina della Guardia di Finanza, specializzato nella ricerca di persone scomparse, ha trovato il corpo della donna, che viveva isolata in una frazione di Montecopiolo, a circa 150 metri dall'abitazione, a bordo di un campo in una zona calanchiva e quindi particolarmente impervia.



Le operazioni di ricerca sono state coordinate dalla Prefettura di Rimini con l'impiego di unità dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Alpino, della Protezione Civile, dei Carabinieri di Novafeltria e degli specialisti della Guardia di Finanza.



Maria Cristina Ventura era una psicologa di Bologna in pensione residente da qualche anno a Montecopiolo dove accudiva i suoi animali: cani, gatti, cavalli e qualche asino. Secondo una prima ricostruzione, sarebbe fatalmente scivolata e non riuscendosi a muoversi o a chiedere aiuto, è morta a causa del freddo. La neve abbondante caduta in questi giorni avrebbe poi nascosto la salme alle squadre di ricerca.