Top 11 Serie C: Biondi del Rimini guida il centrocampo

Sport

Rimini

| 10:02 - 28 Febbraio 2023

Kevin Biondi ZAMAGNI.



Kevin Biondi entra con merito nella top 11 del girone B di Serie C. Il centrocampista del Rimini è stato determinante nella vittoriosa trasferta di Fermo, segnando il gol del pareggio e servendo a Mencagli l'assist per il raddoppio. Prima citazione per il portiere statunitense del Cesena, Lewis, mentre si conferma l'esterno destro ex Albinoleffe Tomaselli, ingaggiato dall'Entella a gennaio. L'Olbia vince il derby con la Torres, trascinato dai gol dell'ex Rimini Ragatzu.



TOP 11 (4-3-1-2): Lewis (Cesena) - Tomaselli (Entella), Bellodi (Olbia), Quaini (Fiorenzuola), Bertola (Montevarchi) - Biondi (Rimini), Della Latta (Carrarese), Biancu (Olbia) - Russo (San Donato Tavarnelle - Merkaj (Entella), Ragatzu (Olbia).

All. Occhiuzzi (Olbia).