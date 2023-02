Primarie Pd, a Rimini Bonaccini davanti a Schlein, ma non basta. "Ha vinto la linea più radicale"

Attualità

Rimini

27 Febbraio 2023

Nel riquadro il Segretario provinciale del Pd Filippo Sacchetti.

Non è bastato al governatore dell'Emilia-Romagna Stefano Bonaccini il largo consenso ottenuto in provincia di Rimini in occasione delle primarie del Partito Democratico di domenica 26 febbraio. La lotta elettorale per la segreteria nazionale è stata vinta dall'avversaria e compagna di partito Elly Schlein. I dati definitivi di Rimini, trasmessi dal gruppo provinciale del Pd, hanno visto 8.153 voti validi (cui si aggiungono 23 schede bianche e 21 nulle): 4.444 sono state le preferenze per Stefano Bonaccini (54,51%), 3.709 i voti a favore di Elly Schlein (45,49%).



"Ha vinto una linea più radicale - ha commentato il segretario provinciale Pd Rimini Filippo Sacchetti - più orientata a una rottura di sistema, con al centro donne, lotta alla povertà, lavoro, clima. La recente sconfitta alle elezioni politiche è stata pesante, forse più di quello che pensavamo, e questo ha spinto tante persone a ricercare quello che veniva proposto come un cambiamento radicale. Dopo una giornata di grande partecipazione popolare come quella di ieri, oggi si riparte più forti e per vincere davvero l’assoluta priorità del partito ora deve essere l'unità. Unità, lealtà e umiltà per lavorare insieme e poter organizzare la linea, a livello nazionale".



"Unità, lealtà e umiltà - prosegue Sacchetti - ma anche entusiasmo e rinnovata passione per metterci al lavoro e programmare un'azione efficace per contrastare e sconfiggere la destra nelle prossime sfide che abbiamo davanti. Perché è doveroso, ma abbiamo visto che è anche possibile, riconquistare la fiducia degli elettori che pochi mesi fa ci hanno mandato all’opposizione per i prossimi 5 anni".



L'augurio, per Sacchetti è quello ora di "fare assieme un buon lavoro, da subito. Non possiamo perdere tempo - ha concluso - Bisogna lavorare per ricostituirci come punto di riferimento solido, tenendo insieme tutte le forze che hanno portato a questo risultato. Per questo il progetto di Stefano Bonaccini è complementare e necessario per guardare avanti con capacità e fiducia. Buon lavoro a Elly Schlein, Segretaria del Partito Democratico. E buon lavoro a noi".