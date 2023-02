Schlein nuova segretaria del Pd: "Il partito è vivo"

Attualità

| 07:10 - 27 Febbraio 2023

Elly Schlein.

"Il popolo democratico è vivo, c'è ed è pronto a rialzarsi con una linea chiara". Queste le prime parole da neo-segretaria del Pd pronunciate ieri sera da Elly Schlein, che si è aggiudicata le primarie sul Stefano Bonaccini. E' la prima donna, nonché la più giovane, a guidare il partito nella sua storia. Superato il milione di persone ai gazebo. "Riuscirà laddove io non ce l'ho fatta", ha detto il segretario uscente, Enrico Letta, che oggi farà il passaggio di consegne. Congratulazioni sono arrivate dal suo sfidante ("Un applauso, ora grande responsabilità") ma anche dalla premier Giorgia Meloni, dal leader della Lega, Matteo Salvini, e da quello del M5S, Giuseppe Conte. "Ora uniti per tornare a vincere", ha ribadito Schlein che nel suo discorso ha promesso che il Pd sarà un "problema per il governo Meloni".