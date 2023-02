Rimini, maxirotatoria all'incrocio con la Superstrada: alcuni rallentamenti sulla statale

Attualità

Rimini

| 12:13 - 27 Febbraio 2023

Parte del cantiere sulla statale.

E' iniziata con alcuni rallentamenti nell'orario di punta la fase più impattante dei lavori in carico ad Autostrade per l'Italia per la realizzazione della maxi rotatoria all'incrocio con la Statale 72.



Dopo le prove generali durante il weekend, a partire da questa mattina sono entrate nel vivo le modifiche alla viabilità con la rimozione dell'impianto semaforico e l'impossibilità di collegare la zona monte e la zona mare attraverso la Statale 16 e via della Repubblica.







Sin dalla prima mattina le squadre di agenti della Polizia municipale, coadiuvate da due pattuglie di pronto impiego in motocicletta, hanno presidiato tutto il reticolo viario in corrispondenza del cantiere e la circolazione nel suo complesso è stata intensa ma fluida, ad eccezione dell'orario di punta, fra le 8,15 e le 8,40 circa, quando il traffico, anche a causa del maltempo, ha raggiunto la massima intensità con alcuni rallentamenti in particolare per quanto riguarda gli assi stradali interni. I punti più critici sono stati quelli rilevati in corrispondenza di via Flaminia Conca e via Euterpe per chi dalla Statale era diretto verso il centro e in via della Fiera per coloro che dal mare erano diretti verso monte.







"Il risultato di questa prima mattinata – commenta il Comandante della Polizia Locale Andrea Rossi – è stato tutto sommato soddisfacente, se si tiene conto dell'effetto 'novità' del dispositivo della viabilità e dei disagi che si verificano nell'orario di punta nei giorni di maltempo. L'attività di monitoraggio da parte della polizia municipale prosegue nelle prossime settimane e nei prossimi mesi con l'impiego di circa 40 agenti su due turni impegnati in prima linea".



Per tutta la durata dei lavori di questa lunga fase del cantiere, rimarranno chiuse:



-la corsia di svolta a destra sulla via Euterpe direzione monte verso la Statale 16 o 72;



-la corsia della Statale 72 direzione monte-mare, che permetteva di immettersi sul viale della Repubblica;



-la corsia diritto sul viale della Repubblica, direzione mare-monte verso la Statale 16 o 72



Il traffico sul viale della Repubblica, proveniente da mare verso monte, è deviato sulla via Euterpe;



-la corsia di svolta a sinistra sulla Statale 72 direzione monte-mare verso la Statale 16 direzione Ravenna;



Resteranno sempre aperte e percorribili:



-la corsia di svolta a destra sulla Statale 16 direzione Ravenna, verso il viale della Repubblica;



-la corsia di svolta a destra sulla Statale 16 direzione Ancona, verso la Statale 72;



Viceversa, tutto il traffico proveniente dalla Statale 72 Consolare San Marino in direzione monte-mare sarà deviato sulla nuova bretella di collegamento della Statale 72 con la Statale 16 direzione Sud verso la rotatoria Montescudo. Da qui potranno tornare indietro per andare verso Ravenna o andare diritto per andare verso Ancona.



Il collegamento per le direzioni Ravenna e Ancona è garantito attraverso le rotatorie di via della Fiera e di via Montescudo, poste a nord e a sud dell'intervento.



La circolazione sulla Statale 16 in entrambe le direzioni di marcia non subirà modifiche.



Il collegamento tra la via Euterpe e il viale della Repubblica sarà mantenuto.



Lo step successivo è fissato per il mese di luglio quando la Statale 16 sarà deviata su una porzione della futura rotatoria, in modo da avviare il completamento dell'anello e del percorso ciclopedonale e verranno garantite due corsie in direzione Ravenna e una in direzione Riccione.



Parallelamente proseguono i cantieri per la realizzazione del sottopasso ciclopedonale di via della Fiera – che ha visto l'entrata in esercizio dal 30 gennaio scorso di una nuova bretella di collegamento che resterà in funzione fino alla fine di giugno - e per il completamento della rotatoria via Montescudo/Coriano, con la realizzazione del sottopasso ciclopedonale che collega il parco di via Santerno con il percorso ciclopedonale previsto lungo via Coriano.