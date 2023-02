Niente Ride Riccione: "Il Comune non investe sull'edizione 2023"

Attualità

| 08:35 - 24 Febbraio 2023

L'evento Ride Riccione 2023 era uno dei tanti appuntamenti attesi da sportivi e non, per dare un segno di ritorno alla 'normalità' dopo gli anni di fermo da pandemia. Purtroppo non sarà così perchè l'organizzazione, che si è tanto spesa per creare un prodotto turistico di destinazione, alza bandiera bianca e spera nel futuro. Dopo il Challenge Riccione di Triathlon, anche l'appuntamento sportivo dedicato ai ciclisti, non vedrà svolgersi l'edizione 2023.



Le premesse per Ride Riccione 2023 c’erano tutte e così la voglia e l’entusiasmo per organizzare la kermesse ciclistica. "Tra i motivi" spiega la nota stampa dell'organizzazione "ha influito anche la scelta dell'Amministrazione Comunale di Riccione di non investire sull'evento, precludendo la possibilità di proseguire il percorso di crescita mantenendo alto il livello organizzativo e qualitativo, che ha permesso di ottenere la certificazione 3R, unica a Riccione, da parte della Federazione Ciclistica Italiana".



"Un sentito ringraziamento va ai numerosi atleti già iscritti" prosegue il comitato "ai quali rimborseremo interamente la quota di partecipazione, agli enti pubblici, Apt Servizi e Destinazione Romagna in primis, ai comuni, alle aziende partner, alle aziende sponsor, ai consorzi alberghieri, agli hotel, ai direttori di corsa, alle scorte tecniche, agli addetti di presidio stradale e ai fornitori tutti che ci hanno dato fiducia e supportato in questi anni di start up credendo nel grande potenziale di crescita di Ride Riccione".