Lavori in corso, strade non sicure: salta il Challenge Riccione 2023 di triathlon

09:35 - 30 Gennaio 2023

Il podio uomini nella scorsa edizione del Challenge Riccione.

Challenge Riccione 2023 non si svolgerà. A darne notizia è la segreteria organizzativa. L'appuntamento con il triathlon, diventato un classico della primavera nella Perla Verde, salterà l'edizione di quest'anno.



L'impossibilità di garantire la sicurezza dei partecipanti, è il motivo principale che ha spinto l'organizzazione all'annullamento. "A causa di diversi motivi, tra cui lavori di costruzione di lunga durata, le strade selezionate per il percorso ciclistico non sono disponibili quest'anno. Purtroppo ciò significa che non siamo in grado di garantire una frazione ciclistica sicura, e naturalmente non intendiamo sottovalutare né tralasciare nessun aspetto legato alla sicurezza. Mettiamo sempre l'atleta al primo posto, per quanto questa decisione possa rivelarsi spiacevole in alcune situazioni."



Gli organizzatori hanno cercato di trovare delle soluzioni alternative "Abbiamo lavorato fino all'ultimo per trovare una soluzione, ma non è stato possibile. Ringraziamo gli enti locali e le istituzioni che avevano già offerto la loro disponibilità e il loro supporto per l'organizzazione di Challenge Riccione 2023.Sarà nostra premura, nel più breve tempo possibile, dare informazioni di segreteria corrette a tutti coloro che avevano concordato lo spostamento dell’iscrizione dal 2022 al 2023."



Le parole di Alessandro Alessandri, Race Director di Challenge Riccione: “Siamo veramente dispiaciuti, non era così che pensavamo dovesse concludersi l'esperienza di Challenge Riccione. Purtroppo, già lo scorso anno le condizioni per portare avanti la gara sono state molto difficili, nonostante noi credessimo fortemente nelle potenzialità dell'evento. Il nostro Team però non ha intenzione di arrendersi: stiamo già lavorando per dare un futuro al nostro progetto e torneremo non appena troveremo le giuste condizioni. Il nostro, in questo momento , è solo un arrivederci!”