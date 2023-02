Rimini: sparatoria Ina Casa, proseguono le indagini in merito alle armi

Cronaca

Rimini

| 16:36 - 20 Febbraio 2023

I rilievi della polizia scientifica.

Continuano, a distanza di tre giorni, le indagini in merito alla sparatoria avvenuta nella serata di venerdì 17 febbraio a Rimini. Se sia stato un "regolamento di conti" per questioni di droga o un litigio degenerato tra bande fino al punto di dover estrarre le armi lo stabiliranno gli investigatori. Venerdì sera, nel cuore del quartiere Ina Casa, si sono affrontate almeno dodici persone. Sono stati alcuni residenti a lanciare l’allarme. Sul posto sono stati trovati un bossolo e una macchia di sangue. La segnalazione del fatto alle forze dell’ordine pare sia arrivata soltanto la mattinata seguente. Al momento, nessuno si è presentato al pronto soccorso e negli ospedali riminesi per farsi medicare. I filmati delle telecamere sono ora nelle mani degli uomini in divisa.