Colpi di pistola, una lite e una scia di sangue: giallo a Rimini

Cronaca

Rimini

| 13:20 - 18 Febbraio 2023

È giallo a Rimini per quanto successo nella notte tra venerdì e sabato (17-18 febbraio) in Largo Bordoni, in zona Ina Casa. Tre colpi di pistola, auto in fuga e una scia di sangue, tra un bar e un cortile condominiale. Sul posto è intervenuta in mattinata la Polizia Scientifica per effettuare rilievi e accertamenti. Durante le attività sono stati recuperati un bossolo di pistola e un cappellino. Gli agenti hanno iniziato a raccogliere informazioni e possibili testimonianze: nella notte sarebbero stati esplosi alcuni fuochi d'artificio, poi si sono sentiti tre colpi, probabilmente di pistola. Alcuni residenti avrebbero riferito di aver sentito persone litigare e anche insulti e tre automobili si sarebbero allontanate a tutta velocità.