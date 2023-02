Cinema, al Tiberio di Rimini 'Non così vicino' con Tom Hanks

Eventi

Rimini

| 10:34 - 15 Febbraio 2023

Al Cinema Tiberio di Rimini da giovedì 16 a domenica 19 febbraio arriva, in prima visione, il nuovo film con Tom Hanks, Non così vicino, diretto da Marc Forster, già regista di "Monster Ball" e "Neverland". Il cast è completato da Mariana Treviño, Rachel Keller, Manuel Garcia-Rulfo e Cameron Britton.



Otto Anderson, rimasto da poco vedovo, è un uomo rigido e incapace di relazionarsi con gli altri. Se la prende con qualunque persona che non rispetta alla lettera i regolamenti. Quando qualcuno entra senza permesso con l'auto nell'area riservata dove c'è anche il suo appartamento o non fa correttamente la raccolta differenziata, ci pensa lui a farglielo notare. Ogni giorno organizza infatti una ronda per controllare se c'è qualcosa che non va. In più non si è mai ripreso dalla morte della moglie Sonya a cui era legatissimo e programma il suicidio in più di un'occasione. A movimentare improvvisamente la sua esistenza c'è l'arrivo di Marisol e del marito che hanno affittato una casa di fronte alla sua. La giovane donna, già madre di due bambine e in attesa del terzo, irrompe come un uragano nella sua vita e tra loro nasce gradualmente un'amicizia che resterà per sempre.



Tratto dal bestseller "L'uomo che metteva in ordine il mondo" dello scrittore svedese Fredrick Backman e remake cinematografico del film svedese Mr. Ove (2015), Non così vicino sembra un film realizzato agli inizi degli anni Duemila, con i tempi di un cinema sentimentale ormai perduto e Tom Hanks che caratterizza il suo personaggio con tratti che arrivano da Jack Nicholson e Robert Duvall dove dietro la scorza dura e il carattere intrattabile c'è tutta la sua storia che aspetta di essere raccontata.



Orari di proiezione: giovedì 16 febbraio (ore 21), venerdì 17 febbraio (ore 21), sabato 18 febbraio (ore 17 ed ore 21), domenica 19 febbraio (ore 16, ore 18.30 ed ore 21. La proiezione delle ore 21 è in versione originale inglese con sottotitoli in italiano). Biglietti interi € 7, ridotti € 6, ridotti Tiberio Club € 5. Speciale Replay VOS (chi assiste allo spettacolo doppiato in italiano e vuole vedere anche la versione originale, presentando il biglietto alla cassa domenica sera, paga il biglietto a soli € 3).



Il film previsto originariamente in programma, Le vele scarlatte di Pietro Marcello è posticipato da giovedì 2 a domenica 5 marzo.