Rimini Calcio, grigio 0-0 contro una rinunciataria Vis Pesaro

Sport

Rimini

16:34 - 12 Febbraio 2023

Santini in azione ARCHIVIO.



Grigio pareggio al Benelli tra Vis Pesaro e Rimini. In novantanove minuti di gioco un solo tiro in porta, di Gabbianelli, e poche emozioni, tutte prodotte dal Rimini: due tentativi da fuori area di Santini e Gabbianelli nel primo tempo, il tiro del fantasista biancorosso respinto dal portiere Farroni, due colpi di testa di Gigli e Delcarro nella ripresa. I biancorossi di Gaburro reclamano anche un rigore non fischiato per doppio atterramento in area di Mencagli e Santini. Il punto accontenta la Vis Pesaro, al sesto risultato utile di fila: la squadra di Brevi si è arroccata a protezione della propria porta, un atteggiamento che ha pagato solamente per le difficoltà attuali del Rimini ad andare in gol.



Pagelle



ZACCAGNO 6.: la Vis Pesaro non tira mai in porta. Un paio di belle uscite per evitare il "senza voto".

LAVERONE 6: posizione bassa per quasi tutto il primo tempo, a proteggere l'out di destra dal rampante Zoia. Non si fa sorprendere. Al 28' bella palla in verticale per Biondi nell'azione del rigore non fischiato al Rimini. Nella ripresa spinge di più, ma senza trovare guizzi al cross o in rifinitura.

PANELLI 6.5: la Vis Pesaro costruisce poco, lui tiene la posizione sul centrodestra della difesa, senza rischiare nulla. Sicurezza.

GIGLI 6.5: un buon ritorno da titolare. Un'energica e decisiva chiusura nel primo tempo nell'unico momento di pressione della Vis Pesaro, sicuro anche in impostazione. Nella ripresa lui e Panelli soffocano le poche velleità offensive dei marchigiani.

HAVERI 6: a tratti la sua spinta rappresenta la miglior arma offensiva del Rimini, ma perde un paio di palloni sanguinosi. L'atteggiamento rinunciatario della Vis lo ha comunque aiutato a sopperire ai suoi limiti difensivi. Nella ripresa un paio di cross interessanti.

BIONDI 6: pregevole l'inserimento senza palla premiato da Laverone in occasione del rigore negato al Rimini. Tatticamente ha già assimilato il verbo di Gaburro, ma deve essere più incisivo (DELCARRO 6: entra subito con vigore in partita, peccato per l'occasione non sfruttata di testa).

SANDRI 6: prestazione ordinata, spende un fallo tattico per rimediare a un errore di Haveri, in costruzione rischia il meno possibile.

ROSSETTI MATTEO 6: ultimamente ha sempre un impatto immediato sulla partita. Recupera palloni, partecipa attivamente al giro palla. Poi cala fino alla sostituzione (TONELLI 6: un paio di cross molto interessanti. I ritmi sono bassi, ma il piede è caldo).

GABBIANELLI 5.5: cerca spazi sulla trequarti, ma perde qualche pallone di troppo, uno anche nella propria trequarti. Trova un paio di lampi dei suoi al tiro, ma non basta a un voto suficiente (ROSSETTI MATTIA 6: guadagna con un bel dribbling una punizione invitante. Ha avuto poco minutaggio per incidere).

SANTINI 6: un sinistro al volo a lato e tanta voglia di spaccare il mondo, ma il baricentro basso della Vis gli toglie spazio alle sue sgroppate.

MENCAGLI 5.5: l'impegno non si discute, di movimento ne fa, ma non punge. Bakayoko fa valere la superiorità fisica. È anche sfortunato: non gli fischiano un rigore nel contatto con Tonucci (VANO 5.5: un tiro rimpallato, non sfonda neppure questa volta. È anche sfortunato: nuovo stop fisico. PASA s.v.).

All. GABURRO 6: giusta la promozione di Sandri a titolare, azzeccata la scelta di Gigli al centro della difesa. I cambi li spende al momento giusto. Avremmo messo Accursi nel finale per rimpiazzare l'infortunato Vano.



Vis Pesaro - Rimini 0-0



VIS PESARO (3-5-1-1): Farroni 6 - Gega 5.5 (46' Gavazzi 6.5), Tonucci 6.5, Bakayoko 6 - St Clair 6, Aucelli 6, Di Paola 6 (39' Ghazoini 5.5), Valdifiori 5 (67' Coppola 6), Zoia 6 - Pucciarelli 5.5 (81' Sanogo s.v.) - Gerardi 5 (81' Ngom s.v.).

In panchina: Campani; Parodi, Rossoni, Borsoi; Astrologo, Nina, Venerandi; Garau, Enem.

Allenatore: Brevi.

RIMINI (4-3-2-1): Zaccagno 6 - Laverone 6, Panelli 6.5, Gigli 6.5, Haveri 6 - Biondi 6 (72' Delcarro 6), Sandri 6, Rossetti Matteo 6 (57' Tonelli 6) - Gabbianelli 5.5 (72' Rossetti Mattia 6), Santini 6 - Mencagli 5.5 (57' Vano 5.5, 82' Pasa s.v.).

In panchina: Galeotti, Lazzarini; Tofanari, Pietrangeli, Allievi, Regini; Tanasa, Accursi.

Allenatore: Gaburro.



ARBITRO: Mastrodomenico di Matera.

AMMONITI: Gega, Mencagli, Gerardi, Haveri, Laverone.

ESPULSI: nessuno.

NOTE: angoli 1-4. Tiri 1-7, tiri in porta 0-1. Recupero 5' pt, 4' st.