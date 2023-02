Meteo: domenica confermata aria fredda, ma niente precipitazioni. Gli aggiornamenti

Attualità

Rimini

| 17:42 - 03 Febbraio 2023



Rispetto al bollettino meteo pubblicato ieri (giovedì 2 febbraio) si sono verificati importanti cambiamenti. Confermato infatti l'ingresso di aria fredda continentale sul nostro territorio, ma senza precipitazioni. Ne abbiamo parlato con Federico Antonioli di Centro Meteo Emilia Romagna.



Federico, weekend partito con temperature miti. Ma qualcosa sta per

cambiare.

"Si esatto, nel corso di domenica 5 febbraio si avvicinerà una massa d'aria fredda di origine continentale, che apporterà un sensibile calo termico. Passeremo quindi dagli 11/12 gradi di temperatura massima prevista per sabato ai 6/7 gradi di massima previsti per domenica. Allo stesso modo caleranno anche le minime, inizialmente nell'entroterra e nei giorni seguenti anche sulle aree pianeggianti e costiere".



Rispetto all'ultimo bollettino, notiamo che l'arrivo di aria fredda non

porterà sostanzialmente delle precipitazioni. Cosa prevedi?

"Il quadro meteorologico dei prossimi giorni presentava un'incertezza abbastanza alta in fase di previsione e si sono osservati cambiamenti importanti nella modellistica anche nell'arco di 24 ore. Se ieri su domenica sera si vedevano precipitazioni, oggi il contesto appare asciutto. Questo ci aiuta a ricordare anche che oltre i 2-3 giorni l'attendibilità delle previsioni tende a calare. Ci attendiamo quindi tempo sostanzialmente stabile con qualche passaggio nuvoloso pressoché innocuo, e un aumento della ventilazione da Levante a partire dalla serata di sabato, con raffiche forti sulle aree costiere e sul mare, che diverrà molto mosso. Possibile anche qualche locale criticità sulla costa specie nelle aree più colpite dalla mareggiata del 22-23 gennaio".



Per la prossima settimana poi al momento qual è la situazione?

"L'afflusso di aria fredda continuerà, con temperature in ulteriore calo nei valori minimi. Tra Martedì e Mercoledì probabilmente avremo minime prossime a zero gradi sulle aree costiere, dove potranno verificarsi brinate diffuse, mentre nell'entroterra oscilleremo dai -2/-3 gradi delle zone ai piedi delle colline fino a -4/-6 gradi andando verso l'alta collina, dove saranno probabili estese gelate notturne e al primo mattino. Qualche sporadica precipitazione nevosa tra l'alta collina e l'Appennino non mi sento di escluderla del tutto, ma parliamo di fenomeni comunque poco significativi e al momento non molto probabili".



