Meteo weekend: tempo stabile, poi aria più fredda. Pioggia e neve da domenica pomeriggio

| 15:32 - 02 Febbraio 2023

La presenza di un campo di alta pressione manterrà prevalenti condizioni stabili nella prima parte del fine settimana, poi l’avvicinamento di un impulso freddo da nord potrà determinare un veloce peggioramento dalla seconda parte della giornata di domenica.







Previsioni per i prossimi giorni a Rimini e provincia

a cura di www.centrometeoemiliaromagna.com





Emissione del 02/02/2023 ore 13:30







Venerdì 3 febbraio





Stato del cielo e precipitazioni: in prevalenza sereno o poco nuvoloso salvo modesti addensamenti in serata sulle aree appenniniche.





Temperature: forte inversione termica con valori minimi pressoché stazionari, compresi tra 0 e 2 gradi sulle aree costiere e tra 4 e 7 gradi altrove. Massime in lieve aumento con valori compresi tra gli 11/12 gradi della costa e i 13/14 gradi dell’entroterra.





Venti: inizialmente deboli tra ovest e sud-ovest, tendenti a rinforzare nel corso della serata sui rilievi con raffiche di moderata o forte intensità.





Mare: poco mosso.





Attendibilità: molto alta.





Sabato 4 febbraio





Stato del cielo e precipitazioni: sereno o poco nuvoloso con tendenza ad aumento della nuvolosità in tarda serata.





Temperature: minime in lieve aumento, comprese tra 3 e 6 gradi. Massime pressoché stazionarie comprese tra gli 11/12 gradi della costa e i 13/14 gradi dell’entroterra.





Venti: inizialmente deboli sud-occidentali con residui rinforzi sui rilievi e tendenti a ruotare progressivamente dai quadranti orientali. In serata ventilazione in intensificazione da sud-est, con raffiche di moderata o forte intensità sulla costa e sul mare.





Mare: poco mosso fino al pomeriggio, poi nel corso della serata repentino aumento del moto ondoso con mare mosso sotto costa e fino a molto mosso al largo.





Attendibilità: alta.







Domenica 5 febbraio





Stato del cielo e precipitazioni: al mattino parzialmente nuvoloso con schiarite più ampie nelle ore centrali di giornata. Un impulso perturbato transiterà nel corso della serata determinando nuvolosità consistente e precipitazioni da sparse a diffuse di intensità debole-moderata che si protrarranno anche nella notte successiva. Quota neve in rapido calo dagli 800-900 metri della serata ai 400-500 metri delle prime ore della notte di lunedì.





Temperature: minime in sensibile calo, comprese tra -3 e 0 gradi nell’entroterra dove potranno verificarsi gelate e tra 2 e 4 altrove. Massime in diminuzione, con valori compresi tra 3 e 6 gradi nell’entroterra e fino a 7/8 gradi sulle aree pianeggianti e costiere.





Venti: deboli dai quadranti orientali con residui rinforzi sul mare e sulla costa nella prima parte della mattina.





Mare: mosso con moto ondoso in progressiva attenuazione fino a poco mosso nelle ore pomeridiane e serali.