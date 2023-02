San Giovanni in Marignano festeggia il carnevale in piazza Silvagni

Eventi

San Giovanni in Marignano

| 15:23 - 01 Febbraio 2023

Carnevale a San Giovanni in Marignano ARCHIVIO.







Anche quest’anno torna a San Giovanni in Marignano, in piazza Silvagni, l’appuntamento con la festa di Carnevale. Domenica 19 febbraio dalle ore 15 la pro loco, con la collaborazione di Regno di Fuori e la partecipazione di Bianch'ottini Microband, propone un pomeriggio di festa con macchinine elettriche, gonfiabili, musica e lancio di dolciumi.



Non mancheranno momenti di musica e Baby Dance, sfilata e premiazione di maschere.



Saranno presenti anche i volontari dell'organizzazione di volontariato Davide Pacassoni.



L'evento è realizzato con il patrocinio e il contributo del Comune di San Giovanni in Marignano che sottolinea "come sia importante pensare a questi momenti che segnano ritualmente l'anno e sono attesi da bambini e famiglie". "La festa di piazza - prosegue l'amministrazione comunale - va proprio nella direzione di rendere la festa coinvolgente, sicura e godibile in piena libertà di movimento per tutti, andando a coinvolgere i giovani marignanesi nell'animazione e rendendo l'evento di Carnevale una festa davvero per tutti".