Calcio Promozione: Verucchio, Indelicato non basta. Bakia corsaro (1-2)

18:30 - 05 Febbraio 2023



Verucchio - Bakia 1-2



VERUCCHIO: Starna, Celli, Genghini A., Genghini L., Renzi, Girometti (27' st Colonna), Pavani (1' st Guarino), Sebastiani (20' st Sacco Si.), Sancisi, Indelicato, Amati (1' st Bullini). A disp. Bianchi, Farotti, Fabbri, Muccioli, Canarini. All. Guerra.

BAKIA: Fabbri M., Corradini, Bandieri (43' st Bocchini), Fiaschini, Forti, Urban, Carrozzo (19' st Qatja) Guagneli, Lorenzini (24' st Ronchi), Grassi (40' st Boschi), Mazzarini (43' st Lombardi). A disp. Roverelli, Ugone, Polini, Boschetti. All. Faedi.



ARBITRO: Mazzanti di Imola.

RETI: 5' st Lorenzini, 26' st Ronchi, 36' st Indelicato.

AMMONITI: Sebastiani, Starna, Genghini A., Renzi, Sancisi, Girometti, Fiaschini.



VILLA VERUCCHIO Partita condizionata dal forte vento, nel primo tempo la miglior occasione è per Grassi al 36', Starna si salva in calcio d'angolo. A inizio ripresa Bakia in vantaggio sugli sviluppi di un corner: la palla arriva a Lorenzini che da due passi non perdona. Il Verucchio sfiora il pareggio al 63' con Guarino, Matteo Fabbri fa buona guardia, e ancora con Guarino che due minuti dopo calcia alto. Al 71' il neo entrato Ronchi infila in posizione sospetta. All'81' il Verucchio accorcia con un diagonale di Indelicato che non dà scampo al portiere, mentre a un minuto dal termine Andrea Genghini sfiora il 2-2 su punizione.