Calcio D, la Sammaurese sbanca Carpi 2-3

18:44 - 29 Gennaio 2023

Una prima mezz’ora infernale manda al tappeto il Carpi. La Sammaurese gioca forse il miglior primo tempo della stagione e si esalta vincendo nella ventiquattresima giornata di campionato per 3-2. Un successo che mancava da sette giornate. Una partita in cui i romagnoli hanno anche saputo soffrire. Una menzione speciale per il giovane attaccante Barbatosta, veramente immarcabile.



Parte forte la Sammaurese che dopo appena un minuto va a segno con Barbatosta. I giallorossi continuano a premere ed la 15′ trovano il 2-0 con Benedetti che risolve una mischia in area. Barbatosta è scatenato ed al 27′ salta il suo uomo e buca Ferretti sul primo palo. Al 41′ Castelli su punizione accorcia le distanze.



Beretta prova a dare una scossa e segna la seconda rete per il Carpi (63′). Assalti finale dei locali, ma la squadra di Martini resiste e porta a casa il risultato.





Il tabellino



CARPI-SAMMAURESE 2-3



CARPI (3-5-2): Ferretti; Cestaro (46′ Calanca), Boccaccini, Varoli (46′ Olivieri); Sabattini, Beretta, Yabrè, Bouhali (78′ Mollicone), Dominici; Castelli (69′ Cicarevic), Arrondini (69′ Stanco). A disp.: Kivila, Laamane, Romani, Boadi. All.: Contini.



SAMMAURESE (4-3-3): Piretro; Masini, Benedetti, Maggioli, Grbic; Scarponi, Gaiola, Vallocchia (73′ Grassi); Cremonini (46′ Bonandi – 69′ Berardi), Merlonghi, Barbatosta (83′ Maltoni). A disp.: Zavatti, Manfroni, Bolognesi, Sami, Tamai. All.: Di Leo.



Arbitro: Alessio Amadei di Terni.



Reti: 1′ e 27′ Barbatosta (S), 15′ Benedetti (S), 40′ Castelli (C), 62′ Beretta (C).



Note. Ammoniti: Varoli (C), Gaiola (S), Barbatosta (S), Di Leo (all. S), Benedetti (S), Grbic (S). Espulsi: 86′ Di Leo (all. S) per doppia ammonizione. Recupero: 2′ p.t.; 4′ s.t.