Viserba si promuove in Trentino per la storica gara Marcialonga

| 12:56 - 28 Gennaio 2023

I viserbesi in trasferta a Cavalese.





Viserba si promuove alla cinquantesima edizione della Marcialonga, la storica gara di sci di fondo che si tiene in Trentino tra la Val di Fassa e la Val di Fiemme domenica 29 gennaio.



Da qualche giorno la rappresentanza viserbese, formata da 34 persone, ha allestito uno stand promozionale a Cavalese, luogo di arrivo della gara. All'interno del "Marcia Village" i viserbesi stanno attirando spettatori e atleti con le specialità romagnole tipiche delle nostre sagre, condite col sorriso e la simpatia che mai mancano.



Il Comitato turistico di Viserba per questo stand ha preparato 600 litri di birra e 300 di vino, 70 litri di vin brulé, 5.000 piade, 20 prosciutti crudi, 5 chili di squacquerone, altrettanti di Nutella, 5.000 spiedini di pesce e 3 quintali di pesce da friggere.



Una "visita di cortesia" che sarà contraccambiata dalla città di Cavalese in occasione della Notte Rosa.



L'assessore riminese Roberta Frisoni, che ha accompagnato i viserbesi, ha pubblicamente sottolineato l'amicizia fra Trentino e Romagna: "un legame di lunga durata che dura da tanti anni tra due territori che hanno fatto del turismo e dell'accoglienza un fiore all'occhiello."