La Polizia arresta il rapinatore del bar a Santa Giustina

Cronaca

Rimini

| 12:06 - 23 Gennaio 2023

Immagine di repertorio.

Aveva immobilizzato il titolare di un bar con le fascette da elettricista minacciandolo con una pistola, prima di portargli via 14mila euro tra gratta e vinci e contanti. E’ finito in manette un 45enne di origine ucraina che, il 29 dicembre, aveva rapinato bar tabacchi V Miglio a Santa Giustina sulla via Emilia. L’uomo era entrato nel negozio, con il volto travisato ed armato di pistola. Aveva aggredito il titolare costringendolo a terra e legandogli i polsi. Il rapinatore aveva poi portato via 6000 euro in contanti e il resto in gratta e vinci. Una volta fuori aveva rubato l’auto del titolare ed era scappato lasciando poi il mezzo nelle vicinanze.

La Polizia ha ascoltato diversi testimoni e visionato scrupolosamente le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona fino ad individuare le mosse del 45enne. L’uomo era stato visto entrare in un altro bar del centro per incassare alcuni gratta e vinci, rubati dal bar a Santa Giustina.

Nell’abitazione del 45enne è stata trovata un’arma con silenziatore, simile a quella usata durante la rapina. Rinvenuti anche alcuni gratta e vinci rubati ed altro materiale che è attualmente al vaglio della Polizia. Venerdì pomeriggio l’uomo è stato arrestato e si trova in carcere a Rimini.