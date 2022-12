Paura per il titolare del bar tabacchi: minacciato, immobilizzato con fascette e rapinato

Cronaca

Rimini

| 14:01 - 30 Dicembre 2022

Foto di repertorio.



La polizia di Rimini sta indagando sulla rapina avvenuta intorno alla mezzanotte di oggi (venerdì 30 dicembre), al bar-tabacchi V Miglio di Santa Giustina, sulla via Emilia. Il titolare, che era solo, è stato affrontato da un rapinatore con il volto travisato, che gli ha puntato contro una pistola. Non ci sono elementi per definire se si trattasse di un'arma o di un giocattolo: l'esercente è stato comunque immobilizzato, attraverso delle fascette che il rapinatore gli ha legato ai polsi, ed è stato derubato dell'incasso della giornata, ancora da quantificare, e di alcuni tagliandi gratta e vinci. Inoltre il malvivente si è impossessato delle chiavi dell'auto del rapinato, fuggendo a bordo della vettura. Sul posto è intervenuta una pattuglia della polizia, che ha avviato le indagini partendo dall'acquisizione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza.