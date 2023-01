Neve Alta Valmarecchia, chiuse le scuole in diversi comuni

Attualità

Novafeltria

| 13:27 - 22 Gennaio 2023

Aggiornamento: anche a Talamello, San Leo e Pietracuta di San Leo scuole chiuse domani (lunedì 23 gennaio).



Scuole chiuse per il maltempo nel comune di Novafeltria nella giornata di domani (lunedì 23 gennaio). Lo annuncia l'amministrazione comunale in una breve nota su Facebook. Stop anche al mercato cittadino nelle piazze Roma e Vittorio Emanuele, e per le vie Garibaldi, Cesare Battisti e corso Mazzini.



La decisione è stata presa in virtù della copiosa nevicata iniziata nella tarda mattinata di oggi (domenica 22 gennaio) e delle previsioni che indicano nuove nevicate nella mattinata di domani.