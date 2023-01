Basket C Silver, Ilia Saltykov è il primo giocarore straniero degli Angels

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 11:12 - 21 Gennaio 2023

Ilia Saltykov.



Ilia Saltykov è ufficialmente il primo giocatore straniero della storia della Dulca Basket Santarcangelo. Il nuovo Angels è un ala di 2.06 classe 2000. Arriva il rinforzo sotto le plance per coach Bernardi.

Ilia che già da qualche tempo si allena insieme al gruppo squadra nella giornata di domani sarà disponibile e pronto a calcare il parquet del Pala SGR.

Un inserimento quello della società mirato a raggiungere gli obiettivi prefissati a inizio stagione e a far divertire gli appassionati tifosi Angels.

Il giovane proveniente dalle giovanili dello Spartak St. Petersburg non vede l’ora di scendere in campo per aiutare i compagni e di far esaltare tutti con le proprie giocate e la propria dinamicità sia spalle che fronte canestro.