Rimini, bimba di 6 mesi muore per una polmonite

Cronaca

Rimini

| 08:46 - 13 Gennaio 2023

L'ingresso del pronto soccorso di Rimini.

L'Ausl Romagna ha deciso di fare luce sulla morte di una bambina di sei mesi avvenuta nella notte tra il 22 e il 23 dicembre nel Pronto soccorso pediatrico dell'ospedale di Rimini. La piccola era arrivata all'"Infermi" con problemi respiratori dovuti ad una polmonite causata da un virus siciziale e per questo era stata subito visitata dai sanitari e accolta in reparto insieme alla mamma. Dopo qualche ora dall'accesso, però, nonostante le cure immediate che sono state fatte, è avvenuto l'improvviso peggioramento. Un arresto cardiaco ha spezzato per sempre la vita della bimba, gettando nello sconforto genitori e parenti. Al momento, non si ravvisano ipotesi di reato e non risultano indagini in corso. Una morte naturale. Così come è stato chiarito nei giorni scorsi al termine dell’esame autoptico a cui la bambina è stata sottoposta per determinare con certezza le cause dell’improvvisa morte.