Il tennista Berrettini dona un anno di gelati ai bambini dell'ospedale di Rimini

| 18:39 - 11 Gennaio 2023

Matteo Berrettini ANSA.





Il campione di tennis Matteo Berrettini, come riporta il Corriere della Sera, ha effettuato una generosa donazione a favore del reparto di Oncoematologia pediatrica dell’ospedale Infermi di Rimini, finanziando la fornitura di gelati per un anno. A svelare questo gesto di grande generosità è stato Alberto Tagliapietra, dottore e fondatore dell'associazione "Atleti al tuo fianco". La donazione di Berrettini aiuterà i piccoli pazienti che, durante le terapie anti-tumorali, spesso contraggono una mucosite, un'infiammazione di bocca e faringe che li costringe ad alimentarsi solo con i gelati. "L'ace più bello di Matteo Berrettini arriva lontano dal campo da tennis", scrive il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad su Facebook, ringraziando il tennista per la sua generosità.