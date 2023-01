Novafeltria, bentornato Teatro Sociale: conto alla rovescia per la nuova stagione

Attualità

Rimini

| 16:08 - 10 Gennaio 2023

Teatro Sociale di Novafeltria.

Dopo la pausa forzata dovuta ai lavori di ristrutturazione riapre il Teatro Sociale di Novafeltria con una nuova direzione artistica. Isadora Angelini e Luca Serrani (attori, autori, fondatori della compagnia Teatro Patalò) hanno vinto il bando per un progetto culturale che valorizzasse le potenzialità del teatro, quale cuore pulsante della cittadina. Patalò sarà infatti compagnia residente e curerà la direzione artistica e le attività collaterali della stagione 2023 seguendo la visione di un teatro come centro artistico aperto alla città Il progetto, dal titolo 'Per un teatro giardino' sarà realizzato in collaborazione con ATER Fondazione, L’arboreto - Teatro Dimora di Mondaino, con il contributo del Comune di Novafeltria e della Regione Emilia-Romagna.



In apertura, venerdì 13 gennaio alle 18 la presentazione del programma della stagione che durerà fino a giugno insieme ai saluti istituzionali alla presenza del Sindaco di Novafeltria, Stefano Zanchini, al Vice-Sindaco e Assessore alla Cultura del Comune di Novafeltria, Elena Zannoni e di altre autorità. Poi si avvicenderanno spettacoli, performance, letture e concerti fino a sabato notte. La stessa inaugurazione sarà un atto poetico. Il teatro aperto per due giorni in apertura di stagione, un’idea nata in dialogo con Fabio Biondi (precedente direttore artistico del Teatro Sociale) la compagnia Patalò si presenterà attraverso il proprio lavoro e i lavori di artiste e artisti con cui ha il piacere di collaborare da tempo, una grande famiglia artistica per restituire una visione delle arti sceniche contemporanee. In questi tempi bui, il desiderio di accogliere le persone del pubblico in un luogo dove il contatto umano è al centro di tutto.



In scena gli stessi Angelini-Serrani e il gruppo di adolescenti Let’s Revolution!; il duo Father and Son, Daniel e Donatello Angelini, in concerto; il danzatore e coreografo Claudio Gasparotto; l’autore e attore Denis Campitelli; l’attrice Angela Antonini: il cantautore Antonio Ramberti in concerto e sabato sera alle 21 lo spettacolo Il vagabondo delle stelle di e con Francesco Pennacchia, un lavoro teatrale tratto da Jack London. Sabato mattina una proposta per l’infanzia e le scuole primarie di Novafeltria per accogliere in teatro i bambini e le bambine della città.

Infine, domenica 15 gennaio alle 17, il primo spettacolo della rassegna Sciroppo di Teatro, innovativo progetto di welfare culturale di ATER Fondazione, fortemente voluto dall’amministrazione comunale, che per la prima volta arriva a Novafeltria portando tre spettacoli adatti a bambine e bambine dai 3 anni.



Il Programma



Venerdì 13

Ore 18

Presentazione della stagione e saluti istituzionali aperti dal Sindaco Stefano Zanchini e dell’Assessore alla Cultura Elena Vannoni Estratti da Favilla, Minuscolo frammento di materia incandescente con il gruppo di adolescenti Let’s Revolution!, una coproduzione con Santarcangelo Festival Father and Son: Daniel e Donatello Angelini in concerto Brindisi e aperitivo a cura della Pro Loco Novafeltria



Ore 21

Il sussurro del mondo assolo di danza contemporanea di e con Claudio Gasparotto a seguire Atto unico tratto da Silenzi, Frammenti di un discorso di coppia di e con Isadora Angelini e Luca Serrani.



Sabato 14

Ore 11

Storia di una bambina spettacolo per le bambine e i bambini (dai 5 anni) e per gli adulti che li accompagnano rivolto alle scuole primarie di Novafeltria



Ore 18

Denis Campitelli con un estratto da Brisli briciole di poesia romagnola Scarpette rosse Angela Antonini legge Anne Sexton Proiezione fotografie di scena di Dorin Mihai Concerto di Antonio Ramberti Aperitivo / Brindisi a cura della Pro Loco Novafeltria



Ore 21

Il vagabondo delle stelle di e con Francesco Pennacchia da Jack London produzione Esecutivi per lo spettacolo ingresso a contributo libero a tutti gli spettacoli fino ad esaurimento posti Info ➢ novafeltria@teatrivalmarecchia.i