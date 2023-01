Calcio Eccellenza: Cattolica, sconfitta di rigore con il Bentivoglio (2-3)

Sport

Cattolica

| 16:40 - 08 Gennaio 2023



Cattolica - Bentivoglio 2-3



CATTOLICA: Mariani, Giosué, Togni, Lo Bianco, Porcelli (34' st Mariotti), Robba, Palumbo (30' st Monetto), Ariyo, Docente, Gambino (41' st Coppola), Ziroli (5' st Cestra).

A disp. Vico, Rivetti, Medici, Mastrogiacomo, D'Andrade. All. Praino.

BENTIVOGLIO: Farinella, Bonandin (35' st Tartarelli), Cattabriga, Battaglia, Grimandi (21' st Cipriano), Neri, Mura (42' st Pigaiani Solera), Colle, Pressato (1' st D'Errico), Grazia (30' st Busi), Sansonetti.

A disp. Cocchi, Guzzinati, Marchi, Lorenzano. All. Galletti.



ARBITRO: Meta di Vicenza.

RETI: 2' pt rig. Grazia, 24' pt Docente, 11' st Ariyo, 15' st Mura, 21' st rig. Grazia.

AMMONITI: Robba, Palumbo, D'Errico, Colle, Porcelli, Pigaiani Solera.

NOTE: angoli 5-3.



CATTOLICA Giallorossi rimontati e sconfitti 3-2 in casa dal Bentivoglio. Ospiti in vantaggio al 2': la palla carambola in area sul braccio di Robba, Grazia trasforma dal dischetto. Il Bentivoglio sfiora il raddoppio, il Cattolica si riorganizza e trova il pareggio con Docente, che sfrutta un cross rasoterra di Ziroli dalla sinistra. A inizio ripresa il Cattolica raddoppia, ancora un cross da sinistra innesca la conclusione vincente di Ariyo. Passano quattro minuti e Mura vince un rimpallo a centrocampo, involandosi verso la porta del Cattolica: dopo aver saltato il portiere, infila in rete. Al 66' la rimonta è completata dal secondo rigore di giornata, trasformato ancora da Grazia.