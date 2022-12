Calcio Eccellenza, è ufficiale: Massimo Scardovi nuovo mister del Tropical Coriano

Sport

Coriano

| 19:14 - 12 Dicembre 2022

Massimo Scardovi con il presidente Tiziano Marzi.

Confermata la indiscrezione di Altarimini.it. Il Tropical Coriano, club di Eccellenza, annuncia come nuovo tecnico Massimo Scardovi. érende il psoto di Marco Bucci dimessosi dopo il ko interno contro il Bentivoglio. Da martedì Scardovi sarà operativo. intanto la squadra ha vnto in trasferta nell'ultimo turno contro il Medicia Fossatone (0-2). Da segnalare che non era nella lista dei convocati l'attaccante ex Rimini Scott Arlotti: viene segnalato in partenza, tra le destinazioni c'è il Victor San Marino che dopo le partenza di Malo e Dioh cerca un attaccante. Altro nome caldo è quello di Alberto Rivi, ex Tropical, al Vigasio (Eccellenza Veneto)



Tornando al Tropical Coriano, ha scelto un mister esperto, conoscitore della categoria e con un curriculum di tutto rispetto: ha iniziato nel 98/99 alla guida dell'Igea Marina in Eccellenza e ha poi proseguito la carriera tra Serie D, Eccellenza e Promozione. Bellaria Igea Marina, Del Conca Morciano, Forlì, Vis Pesaro, Cagliese sono alcune delle squadre che ha allenato.



Ha inoltre ricoperto il ruolo di vice in Serie C nell'Alma Juventus Fano tra il 2016 e il 2018, mentre nella scorsa stagione ha allenato il Gabicce Gradara in Promozione Marche

Benvenuto in casa Tropical. Domenica era in tribuna a vedree la sua nuova squadra accanto al ds Beppe Terenzi.



La Savignanese arricchisce la propria rosa con Aleksandros Dhamo. Giocatore tutta tecnica, classe 98, che può ricoprire il ruolo di mediano e trequartista, è il vero motore della squadra dove gioca, capace di cambiare il match con una giocata.

Dopo essere cresciuto nel Cesena, il giocatore albanese si trasferisce al Santarcangelo con cui disputa due stagioni. Dopo di che passa al Legnago poi arrivano le importanti esperienze estere in Finlandia col Kajaani ed in Moldavia col Codru. Nella passata stagione ha vestito la maglia del Rende in Serie D.