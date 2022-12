Presidente Federazione Motociclismo ospite del Rotary Club Riccione Cattolica

Attualità

Misano Adriatico

| 16:13 - 10 Dicembre 2022

Da sinistra Filippo Ricci, Jorge Viegas e Federico Pedini Amati.



Ha accolto l'invito del Rotary Club Riccione Cattolica, per quella che è stata la sua prima uscita pubblica ufficiale, dopo la rielezione a Presidente della FIM (Federazione Internazionale di Motociclismo). Lunedì 5 dicembre Jorge Viegas è stato ospite della conviviale 1799, tenutasi nella splendida cornice del ristorante "Il Mulino" di Misano Adriatico.



Il Presidente della FIM ha preso la parola sul tema "Il motociclismo nel mondo di oggi", davanti a un parterre ricco di ospiti: tra loro il Segretario di Stato di San Marino Federico Pedini Amati, il Presidente della Federazione Motociclistica Italiana Giovanni Copioli, i vertici del Misano World Circuit e Paolo Simoncelli, padre dell'indimenticato Marco.



"Una prestigiosa occasione - spiega il presidente del Rotary Club Riccione Cattolica, Filippo Ricci – per sottolineare i buoni rapporti del Club col mondo sportivo e soprattutto il nostro interesse per gli eventi internazionali di alto livello che si svolgono sul territorio e che lo arricchiscono".



La serata del 5 dicembre è stata "un momento speciale" che, prosegue Ricci, "ha permesso agli intervenuti di scoprire in anteprima le novità della stagione motociclistica 2023".