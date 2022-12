Si incontrano nel negozio per uno scambio di droga: arrestato spacciatore a Marina Centro

Cronaca

Rimini

| 13:49 - 09 Dicembre 2022

Un 34enne di nazionalità straniera è stato arrestato ieri (giovedì 8 dicembre) a Rimini dalla Polizia Locale. Il giovane è stato visto mentre cedeva due involucri di cocaina a un ragazzo italiano, all'interno di un pubblico esercizio di Marina Centro. Nelle tasche del pusher gli agenti hanno trovato una dose di cocaina e 40 euro, denaro ritenuto il provento dell'attività di spaccio.



Arrestato, il 34enne ha patteggiato, al termine del rito abbreviato, 4 mesi e 20 giorni di reclusione, nonché multa da 800 euro. Il giudice ha disposto nei suoi confronti anche il divieto di dimora in Provincia di Rimini.



CONTROLLI STRADALI Nei giorni scorsi sono state ritirate anche due patenti, una a un automobilista fermato nei pressi di piazzale Kennedy, che girava senza assicurazione e con tasso alcolemico pari a 0,98 g/l, mentre l’altro, che transitava in via della Gazzella, in seguito a un test etilometrico, è risultato con un tasso di 1,52 g/l. Entrambi, oltre ad aver visto il ritiro della patente, sono stati denunciati all’autorità giudiziaria per guida in stato di ebrezza.