Il Questore di Rimini premiato tra le Eccellenze Italiane

Attualità

Rimini

| 14:42 - 02 Dicembre 2022

Il Questore Lavezzaro.



Ieri pomeriggio (giovedì 1 dicembre) il Questore di Rimini, Rosanna Lavezzaro, ha ricevuto la menzione d'onore per la categoria Forze dell'Ordine, nell'iniziativa 100 Eccellenze Italiane promossa dall'associazione Liber allo scopo di premiare i protagonisti della miglior Italia, nell'ambito di tutte le categorie.



La consegna del riconoscimento è avvenuta presso la sala Protomoteca in Campidoglio a Roma, presente anche il Capo della Polizia, Prefetto Lamberto Giannini.



Nel commentare la premiazione, il Questore ha dichiarato di sentirsi "onorata, orgogliosa, e, allo stesso tempo, piacevolmente sorpresa di aver ricevuto questo riconoscimento che considera come un premio alla sua carriera". La dedica è andata anche a tutti i collaboratori, presenti e passati, nella convinzione che l’unica strategia possibile per raggiungere grandi risultati non possa che essere una strategia di squadra.