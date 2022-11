Star Trek atterra a Riccione in compagnia di E.T., la convention autunnale dello Stic

Eventi

Riccione

| 15:15 - 14 Novembre 2022

La Reunion spegne 18 candeline, diventa maggiorenne e, nell'edizione 2022, ospita uno dei miti del cinema e della fantascienza. In occasione del quarantennale dell'uscita del film a Riccione arriva nientemeno che "E.T." Ospite della manifestazione dedicata alla fantascienza sarà la Fondazione Culturale Rambaldi.

Daniela Rambaldi, figlia del Maestro Carlo, sarà presente assieme alla riproduzione 1:1 di E.T., l'alieno più amato della storia del cinema.

La convention autunnale organizzata dallo Stic-Al Star Trek Italian Club "Alberto Lisiero" ed Ultimo Avamposto, si terrà a Riccione al Centro Congressi dell'Hotel Mediterraneo il 19 e 20 novembre. Due giorni dedicati alla fantascienza ma non solo. Sarà presente l'attore e doppiatore Gabriele Patriarca, che ha prestato la voce ad Elliot il protagonista del film "E.T.". Patriarca ha una vasta esperienza di doppiaggio. Tra gli ultimi lavori, in ordine di tempo, la serie animata "Star Trek: Lower Decks" dove presta la voce al Guardiamarina Rutherford. Il programma prevede anche spazi dedicati alla scienza, con Fabio Mortari dell'Osservatorio Astronomico Hypatia, incontri e proiezioni tra cui un documentario speciale dedicato a Carlo Rambaldi.



www.reunionitaly.it e www.stic.it