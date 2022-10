Tragedia in via Euterpe a Rimini, la vittima è un ex postino di Santarcangelo

Cronaca

Santarcangelo di Romagna

| 20:15 - 24 Ottobre 2022

Il luogo dell'incidente.

E’ Roberto Sancisi l'automobilista che ha perso la vita nello schianto con una ruspa di un cantiere. È un ex postino santarcangiolese di 78 anni la vittima dell’ennesimo tragico incidente che si è consumato nel riminese, lunedì mattina, in via Euterpe. (Vedi notizia). L'anziano viveva a Santarcangelo di Romagna: "Siamo sconvolti e addolorati per la notizia dell’incidente in cui ha perso la vita Roberto Sancisi, persona conosciuta e stimata a Santarcangelo. Una tragedia assurda che lo sottrae all’affetto dei suoi cari e di coloro che lo hanno conosciuto. L’Amministrazione comunale si stringe intorno ai suoi familiari, rappresentando il cordoglio dell’intera città". Sono le parole della sindaca Alice Parma dopo aver appreso la notizia della tragedia stradale che ha causato la morte di Sancisi.