Con l'auto sbatte contro un escavatore: morto sul colpo

Cronaca

Rimini

| 10:40 - 24 Ottobre 2022

Il luogo dell'incidente.

Auto contro escavatore, morto un uomo di circa 70 anni. Sono ancora al vaglio le cause della tragedia che si è consumata questa mattina, lunedì 24 ottobre, in via Euterpe 7 a Rimini. Il mezzo edile stava attraversando la strada da mare verso monte, trasportando una griglia di ferro da un cantiere all'altro. L'escavatore, con il materiale ferroso, per cause ancora al vaglio, ha urtato la Suzuki guidata dal 70enne scoperchiandola. Il conducente è morto sul colpo. L'incidente è avvenuto intorno alle 9.30. Sul posto per i rilievi e i soccorsi un'ambulanza, un'automedica, la Polizia Locale e i Vigili del Fuoco. Via Euterpe in direzione Ravenna è stata parzialmente chiusa al traffico per consentire i rilievi.







Il cordoglio dell'amministrazione comunale di Rimini



"Esprimiamo tutto il nostro dolore per il tragico, scioccante incidente in cui stamane ha perso la vita una persona lungo via Euterpe, nei pressi del cantiere della Statale 16. Un dramma su cui le Autorità preposte dovranno svolgere ora le necessarie indagini per mettere in evidenza tutte le responsabilità di un fatto così grave e traumatico. L'Amministrazione comunale di Rimini esprime il suo cordoglio verso la famiglia e i parenti della vittima".