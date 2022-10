Riccione si ferma per l'ultimo saluto a Massimo Pironi e ai ragazzi del Centro 21

Attualità

Riccione

| 13:41 - 12 Ottobre 2022

L'arrivo delle salme al Playhall di Riccione nel primo pomeriggio di mercoledì 12 ottobre.



Cinquemiladuecento posti a sedere, almeno una cinquantina di preti, sessanta elementi del coro, oltre quaranta addetti al servizio di accoglienza, decine e decine di agenti della polizia di Stato e locale, carabinieri e volontari della Protezione civile schierati lungo le strade per la gestione della viabilità e dei parcheggi. La città di Riccione, domani (giovedì 13 ottobre) si fermerà per celebrare i funerali delle sette vittime dell’incidente di venerdì pomeriggio lungo la A4 che si svolgeranno allo stadio Italo Nicoletti di via Forlimpopoli a partire dalle 14,30.



Prima, durante e dopo i funerali di Maria Aluigi, Romina Bannini, Alfredo Barbieri, Francesca Conti, Rossella De Luca, Massimo Pironi e Valentina Ubaldi tutto il quadrilatero compreso tra la Statale 16 e le vie Emilia, Castrocaro e Romagna sarà presidiato per limitare al massimo i disagi al traffico. Le automobili potranno essere parcheggiate in tutte le aree di sosta nei dintorni dello stadio e del Playhall (via Carpi), oltre che nelle vie limitrofe. Sono circa seicento i posti auto disponibili. “Mano a mano che i parcheggi saranno stati riempiti provvederemo a limitare l’accesso delle auto, al fine di impedire la congestione del traffico”, spiegano dal comando della Polizia locale del Comune di Riccione. Viene comunque “raccomandato di raggiungere lo stadio a piedi, per chi abita nei paraggi, o con mezzi a due ruote, monopattini, motorini e biciclette” per evitare di aggravare i disagi alla viabilità. Viene inoltre consigliata la sosta nella zona di San Lorenzo e di utilizzare il sottopasso della Statale che collega via Flaminia al centro sportivo Italo Nicoletti per raggiungere lo stadio.



Gli ingressi dello stadio verranno aperti dalle 13,30, un’ora prima della funzione, per consentire l’afflusso del pubblico. “Raccomandiamo di arrivare in anticipo”, è l’appello del gruppo di lavoro che in Municipio sta organizzando da lunedì i funerali. Sul prato, di fronte all’altare, saranno disposte 3.200 sedie - alcune delle quali nelle prime file a disposizione dei familiari delle vittime - mentre in tribuna saranno disponibili 2.000 posti. Sarà comunque possibile assistere alla cerimonia anche sul prato e lungo la pista di atletica. Per entrare allo stadio si dovrà utilizzare l’accesso tra le vie Monterosa e Forlimpopoli. I partecipanti alla funzione, raggiunto il prato, saranno guidati da una quarantina di addetti all’accoglienza tra scout e personale delle parrocchie che si sono resi disponibili a svolgere questo servizio.



L’appello che arriva dai sacerdoti è quello di arrivare in orario ma, anzi, possibilmente in anticipo. Chi proprio non potrà raggiungere lo stadio entro l’orario di inizio della funzione dovrà tassativamente utilizzare l’ingresso lungo via Forlimpopoli e verrà guidato dagli addetti all’accoglienza al fine di evitare di disturbare lo svolgimento dei funerali. All’interno dello stadio saranno presenti otto ambulanze della Croce Rossa e saranno posizionati dieci bagni chimici e saranno inoltre utilizzabili i servizi igienici delle tribune dello stadio.



LUTTO CITTADINO La sindaca di Riccione Daniela Angelini ha proclamato il lutto cittadino per domani (giovedì 13 ottobre) disponendo la sospensione di tutte le manifestazioni pubbliche, la chiusura al pubblico di tutti gli uffici comunali a partire dalle 14 e l’esposizione delle bandiere a mezz’asta in tutte le sedi comunali. La sindaca Daniela Angelini invita “tutti i cittadini, le istituzioni pubbliche, le organizzazioni sociali, culturali, produttive ed i titolari di attività private di ogni genere a manifestare il proprio cordoglio nelle forme ritenute opportune”. Inoltre, “invita i titolari delle attività commerciali, pubblici esercizi e le attività aperte al pubblico a sospendere la propria attività durante la celebrazione dei funerali”. Infine, gli istituti scolastici vengono invitati “a osservare un minuto di silenzio prima dell’inizio delle lezioni”.