Volley B2 femminile, Project System: debutto vincente (3-1)

Sport

Rimini

| 13:54 - 10 Ottobre 2022

La Project System.

Per l'Athena Rimini Volley "buona la prima",: entrambe le squadre impegnate nel campionato Nazionale e Regionale finiscono con lo stesso punteggio (3-1)



𝐒𝐞𝐫𝐢𝐞 𝐁𝟐 - 𝐏𝐫𝐨𝐣𝐞𝐭 𝐒𝐲𝐬𝐭𝐞𝐦 vincente al'esordio

Alla Casa del volley, per l’occasione è gremita di pubblico, successo sulla squadra marchigiana della De Mitri – Carlo Forti Volley Angels Lab per 3-1 (25/15; 22/25; 19/25; 20/25). Il sestetto vede Bologna e Bucella di banda, Gennai al palleggio opposta a Ugolini, al centro Costantino e Zammarchi e Marchi libero.

Nel primo set parte con il freno a mano tirato l’Athena, che sbaglia troppo in battuta e lascia esprimere totalmente alle ospiti il loro miglior gioco (15-25).

Il cambio di campo e qualche suggerimento tecnico di coach Gambuti permette alle Riminesi di rientrare in partita totalmente. Il servizio migliora, le ricezioni sono più precise e l’ottima distribuzione di Gennai tiene in partita tutte le giocatrici. Un recupero incredibile che conclude Ugolini con una diago punto da posto 2 permette alle riminesi l’allungo verso la chiusura del set (25-22).

Al terzo set la Projet System mantiene lo stesso ritmo di gioco, battendo bene e sfruttando la giusta coordinazione muro-difesa. Il set si gioca punto a punto fino al 14 pari, Bucella da posto 4 mette giù due palloni importantissimi e le Riminesi ne approfittano scivolando via fino a chiudere il set 25-19.

Il quarto parziale è molto equilibrato. La Projet System continua a battere bene e fare qualche ace, il capitano Bologna è incontenibile anche anche da seconda linea, Zammarchi e Costantino a muro lasciano veramente poco spazio alle marchigiane.

Un errore in battuta delle avversarie regala alla squadra la vittoria per 25-21.



𝐏𝐫𝐨𝐣𝐞𝐭 𝐒𝐲𝐬𝐭𝐞𝐦: Costantino 8, Zammarchi 14, Bologna 21, Ugolini 8, Gennai 6, Bucella 6, Marchi (L1), Orsi, Launi (L2), Grandi, Calamai, Berardi.

𝐏𝐫𝐨𝐬𝐬𝐢𝐦𝐚 𝐆𝐚𝐫𝐚: Sabato 15 Ottobre ore 21.00 a Pistoia contro ABC Fenice.



Per info e prenotazione posti in pulman, scriveteci un messaggio w.a. al numero 349 - 6660086.



𝐒𝐞𝐫𝐢𝐞 𝐃 - 𝐋𝐚 𝐅𝐢𝐠𝐮𝐫𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐑𝐢𝐦𝐢𝐧𝐢 𝐭𝐨𝐫𝐧𝐚 𝐚 𝐜𝐚𝐬𝐚 𝐜𝐨𝐧 𝐭𝐫𝐞 𝐩𝐮𝐧𝐭𝐢 𝐝𝐚𝐥𝐥𝐚 𝐭𝐫𝐚𝐬𝐟𝐞𝐫𝐭𝐚 𝐝𝐢 𝐓𝐚𝐯𝐮𝐥𝐥𝐢𝐚.

Le ragazze di coach Passamonti e Ciambrone faticano leggermente contro Unica volley di mister Pesaresi ma ottengono 3 punti importanti in trasferta.

Starting Six: Vitali opposta a Mazza, Colonna e Pompili di banda, Uggeri e Cucina al centro, Marchi libero.

Parte forte la Figurella e mantiene costante il vantaggio fino al termine del 1° set vinto 25-21.

Il secondo set vede la Figurella partire forte ma subire il ritorno in partita di Unica che si porta sul 20-21. Mister Passamonti si gioca il doppio cambio con del Vecchio e Piraccini al posto di Vitali e Mazza che non sortisce i risultati sperati, Unica si aggiudica il secondo set per 25-21.

Il terzo set è combattuto punto a punto fino al 23 pari, poi un attacco vincente di Colonna da zona quattro risolve la situazione di stallo, Coach Passamonti cambia Cucina con Pellegrini in battuta, proprio Pellegrine mette a segno un ace al servizio e porta la Figurella sul 25-23.

Nel quarto set coach Passamonti cambia il palleggiatore a causa di un lieve infortunio di Del Vecchio, in campo c'è Vitali alla regia.

Piraccini mette a segno una serie di 10 battute, di cui nove ace. Il finale è 18-25 Figurella che senza troppa fatica guadagna 3 punti.



Figurella Rimini: Vitali 1, del Vecchio 2, Colonna 14, Pompili 9, Uggeri 8, Cucina 2, Mazza 5, Piraccini 10, Pellegrini 1, Marchi (L1) 1, Violante, Campidelli, Moras (L2), Artioli.



𝐏𝐫𝐨𝐬𝐬𝐢𝐦𝐚 𝐠𝐚𝐫𝐚: Sabato 15 Ottobre presso la palestra Rodari, inizio gara ore 17.00 Figurella Rimini Volley incontrerà i Portuali Ravenna.