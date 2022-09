Trovato il pirata della strada che aveva investito un ciclista in via Pascoli

Cronaca

Rimini

08:17 - 30 Settembre 2022

E' stato identificato e denunciato il pirata della strada che, nel tardo pomeriggio di mercoledì 28 settembre, ha travolto un ciclista che pedalava in via Pascoli a Rimini. (Vedi notizia). Sono stati gli investigatori della Squadra mobile a intercettare e bloccare l'uomo. Si tratta di un 37enne, già noto alle forze dell'ordine, che durante la fuga è rimasto coinvolto in altri due incidenti stradali. Schianti che solo per pura fortuna non hanno avuto conseguenze più gravi. L'uomo, privo di patente e alla guida di una Bmw, ha speronato anche diverse auto in sosta ai bordi della strada in zona Fiabilandia e in via Ugo Bassi. Un equipaggio dell'Ufficio prevenzione generale soccorso pubblico della Questura lo ha intercettato e bloccato, definitivamente, all'incrocio Pascoli-Flaminia. E'accusato di omissione di soccorso e lesioni colpose.