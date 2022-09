Cronaca

Rimini

19:28 - 28 Settembre 2022

La bicicletta dopo l'incidente.

Sono in corso le ricerche di un'auto che nel tardo pomeriggio di oggi, 28 settembre, ha investito in via Pascoli a Rimini una persona in bicicletta e si è allontanata senza fermarsi per i soccorsi. L'uomo è stato portato in ospedale e carabinieri e polizia locale hanno avviato le indagini. Ci sarebbero dei testimoni che hanno descritto la vettura fornendo anche un numero di targa. Seguiranno aggiornamenti.