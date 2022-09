Auto contro il camion dei rifiuti: ferita una donna

Cronaca

Misano Adriatico

| 14:47 - 28 Settembre 2022

Incidente, oggi (mercoledì 28 settembre) intorno alle ore 13, al confine tra Misano Adriatico e Riccione. Da quanto si apprende una Fiat Punto e un camion adibito al trasporto dell'immondizia si sarebbero scontrati lungo la Statale Adriatica. A causa dell'impatto la vettura è finita fuori strada. Lanciato l'allarme, sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale di Riccione, oltre ai sanitari del 118 che hanno trasportato una donna in ospedale in codice giallo, quello di media gravità. Rilievi per verificare la dinamica dell'incidente sono ancora in corso. La strada è stata temporanemente interdetta al traffico per permettere di rimovere i mezzi incidentati.