Calcio Promozione: Torconca rimontato, il Cervia passa 2-1

Sport

Cervia

| 16:29 - 25 Settembre 2022



Cervia - Torconca 2-1



CERVIA: Braggion, Di Gilio, Fusaroli (85' Ardagna), Godoli (69' Merloni), Krastev, Muccioli; Candoli (57' Ambrosini), Ferrani; Sow (75' Brando), Mancini (31' Baiardi), Zattini.

In panchina: Moretti, Renzi, Calandra, Acquafredda.

All. Ceccarelli.

TORCONCA: Hysa, Franca, Ferraro, Nicolini, Righetti (60' Maquirriain), Cecchi, Miron (34' Orciani), Fabrizi, Donnarumma, Abouzziane, Vucaj.

In panchina: Torriani, Mazzali, Neri, Novembrini, Rucaj, Cicpiccia, Moroni.

All. Ricchiuti.



ARBITRO: Sapio di Cesena.

RETI: 8' Cecchi, 38' e 90' Ferrani.

AMMONITI: Nicolini, Maquirriain.

ESPULSO: 85' Zattini.



CERVIA Nel secondo anticipo di ieri (sabato 24 settembre) il Cervia rimonta il Torconca. In avvio subito Sow colpisce la traversa con un morbido destro, direttamente su calcio di punizione. Risponde il Torconca con un destro dal limite di Abouzziane che termina di poco a lato. All'8' da un corner per il Cervia parte la ripartenza micidiale del Torconca: Donnarumma allarga a destra per Abouzziane che serve il tap-in vincente di Cecchi all'altezza del secondo palo. Ancora il Torconca sfiora la rete con un assolo di Vucaj, tiro centrale respinto da Braggion a terra. Il Cervia sfiora il pari con un colpo di testa di Sow, che anticipa il portiere in uscita, ma mette fuori; reclamano i locali perché nell'uscita Hysa tocca con il pugno l'avversario. Al 38' Ferrani trova il pareggio sfruttando una mischia davanti al portiere del Torconca. Nella ripresa il Torconca colpisce un palo e sono diverse le occasioni da una parte e dell'altra, poi al 90' decide un colpo di testa di Ferrani non trattenuto da Hysa, non esente da colpe.