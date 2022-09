Ustiona la fidanzata col ferro da stiro, milionario condannato a Rimini 

Cronaca

16:37 - 20 Settembre 2022

E' stato condannato questa mattina (20 settembre), in rito abbreviato dal tribunale di Rimini, a 4 anni e 8 mesi per i maltrattamenti e le percosse nei confronti della giovane fidanzata, un 37enne broker londinese che sui quotidiani britannici si vantava di avere un patrimonio di milioni di sterline. Al momento del suo arresto, nel gennaio dello scorso anno, l'uomo era stato accusato di aver tentato di strangolare la fidanzata di 26 anni dopo averla picchiata con un ferro da stiro rovente. La ragazza lo aveva lasciato ed era tornata a vivere a Rimini, lui però l'aveva seguita al volante di una Lamborghini color oro valutata 150 mila sterline, per costringerla a tornare insieme. Sposato e padre di due figli, giustificava la relazione con la fidanzata una usanza tollerata ed accettata dalla moglie.



Arrestato a Rimini per maltrattamenti in famiglia, dalla polizia di Stato, coordinata dal sostituto procuratore, Davide Ercolani, il 37enne aveva trascorso una settimana ai domiciliari in un residence di lusso a Milano per poi far rientro a Londra. Oggi in aula il pubblico ministero Ercolani dopo aver ripercorso le tappe della vicenda in cui l'episodio più grave risale al 27 agosto 2019, quando il londinese aveva tentando di strangolare la ragazza, ha chiesto una pena di 5 anni. L'inglese, difeso dall'avvocato Gianmaria Gasperoni, si è sempre detto innocente. Oggi il giudice alla parte civile rappresentata dall'avvocato Umberto De Gregorio ha assegnato 60 mila euro come liquidazione del danno.