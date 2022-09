Travolto da un camion a Santa Giustina, morto 18enne centauro

Cronaca

| 07:38 - 10 Settembre 2022

É deceduto, dopo il ricovero in ospedale, il 18enne rimasto ferito nell'incidente avvenuto ieri pomeriggio (venerdì 9 settembre) a Santa Giustina. Si chiamava Fabio Marceddu ed era residente a San Mauro Pascoli. Il giovane viaggiava su una moto, intorno alle 16 di ieri, in direzione Rimini-Santarcangelo, quando ha urtato un'automobile, che procedeva nel suo stesso senso di marcia, colpendola all'altezza del finestrino lato conducente. Il 18enne è stato sbalzato dalla moto e investito da un grosso camion che viaggiava in direzione opposta, nonostante il tentativo del conducente del mezzo di frenare.