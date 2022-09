Scontro tra auto, camion e moto a Santa Giustina: centauro gravemente ferito

Cronaca

Rimini

| 17:17 - 09 Settembre 2022

Incidente a Santa Giustina.

Un incidente stradale si è verificato oggi pomeriggio (venerdì 9 settembre), alle 15:50 circa, a Santa Giustina di Rimini. Ad avere la peggio è stato un giovane motociclista, ricoverato all'ospedale Bufalini di Cesena. Il ragazzo viaggiava in direzione Rimini-Santarcangelo, quando, per cause in corso di accertamento, ha urtato un'automobile che procedeva nello stesso senso di marcia. Il centauro è stato sbalzato dalla sella ed è stato investito da un camion che procedeva nella direzione opposta, nonostante il tentativo di frenata del conducente. Sul posto, oltre al personale del 118, sono intervenuti i Vigili del Fuoco e la Polizia Locale. La Via Emilia è bloccata in entrambi i sensi di marcia.