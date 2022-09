Cinquanta giornalisti e influencer del settore bike da tutta Europa a Misano

Turismo

Rimini

06 Settembre 2022



Una novità nella novità. Nell’ambito dell’Italian Bike Festival, la cui edizione 2022 è sbarcata al Misano World Circuit, si svolgerà la prima edizione dell’evento European Media Cycling Contest, con il coinvolgimento di 50 selezionati giornalisti, blogger, influencer, youtuber, media a 360° specializzati nel mondo bike, in una intensa tre giorni di appuntamenti.



Sono ben 15 i paesi di provenienza dei partecipanti: Polonia, Slovenia, Olanda, Svizzera, Austria, Belgio, Germania, Russia, Repubblica Ceca, Spagna, Svezia, Francia, Grecia, Gran Bretagna e Italia.



Il programma avrà il suo start ufficiale venerdì 9 settembre allo stand Emilia-Romagna dell’area Turismo dell’IBF riservata alle tre destinazioni turistiche regionali (Visit Romagna, Territorio Turistico Bologna Modena e Visit Emilia), con un “Welcome Meeting” di presentazione EMCC e la successiva partecipazione ai talk show promossi da Apt Servizi sul tema Cicloturismo.



Nel pomeriggio gli ospiti di EMCC saranno coinvolti in alcuni Factory Talks con le aziende presenti al Festival e in bike test dentro il circuito, con la possibilità di provare gli ultimi modelli di biciclette sul mercato. In serata la visita guidata del gruppo al Museo “Piadina Experience” di San Giovanni in Marignano (Rn), dove seguirà aperitivo e Welcome Party.



Sabato 10 settembre la giornata inizierà alle 9 con un bike tour guidato con tutti i partecipanti EMCC e una troupe di cine-operatori al seguito, che partirà dagli hotel ospitanti di Misano Adriatico per poi fare un passaggio dentro il Misano World Circuit e proseguire la pedalata su un itinerario di circa 60km che toccherà i borghi più belli della Valconca, con una degustazione di vini e prodotti tipici in una nota azienda vinicola di Morciano di Romagna. Nel pomeriggio si torna all’Italian Bike Festival con in programmazione altri Factory Talks e un incontro presso lo stand di Visit Romagna con i singoli organizzatori delle granfondo romagnole.



In serata apericena a cura di Visit Misano in Piazzale Roma a Misano Adriatico, con un dj set che vedrà protagonista uno degli iscritti all’EMCC, il bike blogger di Ausburg Patrick Von Loringhen che nel suo tempo libero si diletta in esibizioni in consolle in tutta Europa.

Gran finale di EMCC sarà la partecipazione dei 50 ospiti europei a "La Gialla Cycling", la Granfondo organizzata da Italian Bike Festival (100km con 1500 metri di dislivello) nell’entroterra romagnolo al confine con le Marche, un vero e proprio contest nel quale gli iscritti a EMCC competeranno per la I edizione del contest europeo, con un podio che verrà premiato nelle categorie Uomini e Donne.



Tra i media più rappresentativi che parteciperanno alla manifestazione ci sono Renn Rad, il più popolare cycling magazine di lingua tedesca (presente con un giornalista e un fotografo , nonchè il redattore del suo Podcast ufficiale), ma anche Grinta dal Belgio, Fiets da Olanda, Magazyn Bike e Tour Magazine dalla Polonia, numerosi freelance da Austria e Svizzera, il magazine Polet e il sito Delo da Slovenia, fotografi e youtuber freelance sempre da Germania, ma anche Spagna e Francia, Svezia e altri popolari cycling blogger da altri paesi. Da segnalare la presenza della bike istagramer Alina Jager, una giramondo tedesca che vive a Girona con un passato da modella, e i media italiani con La Stampa, il Corriere della Sera, Sky Sport, il Gruppo QN e altri siti, oltre a blog e magazine specializzati come Cyclist e Bici Pro.



EMCC è stato organizzato grazie alla collaborazione di Apt Servizi Emilia-Romagna e Visit Romagna nell’ambito dei progetti di comunicazione, marketing e promo-commercializzazione del prodotto bike sui mercati europei.